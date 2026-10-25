Süper Lig'in 9. haftası, bölgesel rekabetin en köklü eşleşmelerinden birine sahne olacak. Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. İki komşu kentin temsilcileri arasında en üst lig seviyesinde bugüne dek oynanan 48 karşılaşmada Trabzonspor'un belirgin bir üstünlüğü bulunuyor.

Bordo-mavililer söz konusu müsabakaların 30'undan galibiyetle ayrılırken, Çaykur Rizespor 9 kez sahadan üç puanla ayrılan taraf oldu; 9 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı. Filelerin havalanma sayısında da Karadeniz fırtınasının ağırlığı hissediliyor; Trabzonspor rakip filelere tam 95 gol bırakırken, Çaykur Rizespor buna 44 golle yanıt verebildi.

KIRAN KIRANA MÜCADELE

Genel tablodaki farka karşın, Rize'de oynanan maçlarda dengeli bir rekabet dikkat çekiyor. Çaykur Rizespor'un ev sahipliğinde gerçekleşen 24 lig randevusunda Trabzonspor 10 kez gülen taraf olurken, yeşil-mavili ekip sahasında 7 galibiyet elde etmeyi başardı. Kalan 7 müsabaka ise beraberlikle noktalandı.

Deplasmandaki performans grafiğinde iniş çıkışlar yaşayan Trabzonspor, geçen sezon Rize'deki kötü gidişatına son vermişti. Daha önceki 4 sezonda Rize deplasmanından 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik çıkararak galibiyet hasreti çeken bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon rakibini deplasmanda 2-1 mağlup ederek bu şanssız seriyi noktalamıştı.