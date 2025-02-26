Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü haftasındaki Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor, rakibini 5-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Trabzonspor'u galibiyete taşıyan golleri 14. dakikada John Lundstram, 41. dakikada Edin Visca, 45. dakikada Batista Mendy, 59. dakikada Muhammed Cham ve 83. dakikada Simon Banza kaydetti. Rizespor'un golleri 63. dakikada penaltıdan Vaclav Jurecka ve 89. dakikada Casper Hojer'den geldi.

Bu sonucun ardından puanını 7'ye yükselten Trabzonspor, grubunu lider tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı. 3 puanda kalan Rizespor ise turnuvaya veda etti.

ŞENOL GÜNEŞ 11'İ DEĞİŞTİRMEDİ

Trabzonspor, ligde Gaziantep FK ile oynadığı maçın 11'i ile Rizespor'un karşısına çıktı. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantep FK maçında olduğu gibi Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Lundstram, Zubkov, Visca, Sikan ve Banza'yı Rizespor karşısında sahaya sürdü.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Draguş, Folcarelli ve Enis Destan, maç kadrosunda yer almadı.

Ligde sakatlığı nedeniyle Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarında görev alamayan Anthony Nwakaeme ise tedavisinin ardından kadroya dahil edildi. Nijeryalı oyuncu, karşılaşmada yedek kulübesinde görev bekledi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR ESKİ TAKIMINA KARŞI

Trabzonspor'un alt yapısında yetiştikten sonra A takıma yükselen ve geçen sezon transfer olduğu İngiltere'nin Hull City takımından Çaykur Rizespor'a kiralanan Abdülkadir Ömür, eski takımına karşı ilk kez forma giydi.

Genç futbolcu, maç öncesi başta Uğurcan Çakır olmak üzere eski takım arkadaşlarıyla sohbet ederek hasret giderdi.

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermezken, Papara Park'ta geniş boşluklar dikkati çekti. Bir grup Rizespor taraftarı da Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.