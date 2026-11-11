Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Karadeniz’deki ticari seyrüsefer güvenliğini tehdit eden saldırılara karşı Bulgaristan’a arama kurtarma faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla 10 milyon euroluk acil yardım paketi taahhüt ettiklerini duyurdu

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'daki savaşla bağlantılı insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle dünyanın en riskli deniz taşımacılığı rotalarından biri haline gelen Karadeniz'de arama kurtarma kapasitesini artırmak amacıyla Bulgaristan'a 10 milyon euroluk acil mali kaynak taahhüt etti.

Bulgaristan'ın Varna kentindeki Nikola Vaptsarov Deniz Harp Okulu'na resmi bir ziyaret gerçekleştiren Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bölgedeki ticari seyrüsefer güvenliğine yönelik tehditlere karşı Avrupa'nın ortak ve kararlı bir yanıt vereceğini duyurdu.

Ziyareti kapsamında Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile kameraların karşısına geçen von der Leyen, ticari gemileri hedef alan, can kayıplarına yol açan ve denizcilik sigorta maliyetlerini tırmandıran dron saldırılarının Avrupa'da korku ve belirsizlik yaratmayı amaçladığını belirterek, birliğin dayanıklılığını artırarak bu tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.

Soruşturmaların sürdüğünü belirterek saldırıların failine ilişkin doğrudan bir tarafı işaret etmekten kaçınan Başbakan Radev ise somut verilere ihtiyaç duyduklarını kaydetmekle birlikte, mevcut mantığın söz konusu eylemlerin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığından kaynaklandığına işaret ettiğini söyledi.

ROMANYA'YA DA DESTEK PAKETİ AÇIKLAMIŞTI

Bölge turu kapsamında Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor Dan ile Bükreş'te bir araya gelerek benzer şekilde Romanya'ya da 10 milyon euroluk destek paketi açıklayan von der Leyen, her iki ülkeyi kapsayacak bölgesel bir güvenlik projesinin detaylarını paylaştı.

Buna göre AB, Köstence ve Varna limanlarında faaliyet göstermesi planlanan Karadeniz Deniz Güvenliği Merkezi'nin kuruluşunu hızlandırmak amacıyla 50 milyon euroya kadar kaynak tahsis edecek.

2025 tarihli AB Karadeniz Stratejisi doğrultusunda sahil güvenlik birimleri arasındaki eşgüdümü sağlamak, deniz altı kabloları ve sabotaj riskleri gibi hibrit tehditlere karşı koymak üzere tasarlanan merkezin, Avrupa Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho’nun açıklamasına göre 2027 yılına kadar tamamen operasyonel hale getirilmesi hedefleniyor.