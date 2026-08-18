Trabzon’un uzun süredir gündeminde yer alan Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemi Projesi için kritik aşamaya gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin temelinin eylül ayının başında atılacağını duyurdu. Trabzon’daki ulaşım yatırımları hakkında açıklamalarda bulunan Uraloğlu, raylı sistem projesinin yapım çalışmalarına temel atma töreninin ardından başlanacağını belirtti. YENİ HAVALİMANINDA DA ÇALIŞMALAR BAŞLADI Bakan Uraloğlu, Trabzon’daki yeni havalimanı projesine ilişkin de bilgi verdi. Havalimanı inşaatı kapsamında taş ocaklarının tespiti ve ruhsatlandırılması ile şantiye kurulum çalışmalarının başladığını belirten Uraloğlu, çalışmaların sürdüğünü söyledi. CAT ile ilgili küçük bir sürecin bulunduğunu aktaran Uraloğlu, bu aşamanın tamamlanmasının ardından yeni hava meydanında yıl sonu gelmeden temel atma töreni gerçekleştirmeyi planladıklarını açıkladı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.