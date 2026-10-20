Trabzonspor’un Mohamed Salah’ı var... Mısırlı yıldız, etkisini her geçen hafta daha fazla hissettiriyor. Tecrübeli futbolcu için ilginç bir karşılaşmaydı. Çünkü rakip, yaz döneminde uzun süre pazarlık yaptığı ama transferi son anda direkten dönen Beşiktaş’tı. Salah, bordo-mavili forma altında gollerine Kartal karşısında da devam etti. 19 Eylül’de 4-0 kazanılan Galatasaray maçında 3 golle yıldızlaşan Salah, dün yine başroldeydi.

İLK YARIDA SADECE 1 ŞUT ATABİLDİ

Salah, Beşiktaş’ın hocası Vincenzo İtaliano’nun kendisine aldığı özel önlemler nedeniyle ilk yarıda beklenen performansın altında kaldı. İkili mücadele kazanmakta zorlandı, arkadaşlarına pozisyon hazırlayamadı, sadece 1 şut atabildi. Ama ikinci devrede bambaşka bir Salah vardı sahada. 71. dakikada Franculino’nun soldan yaptığı ortada tek vuruşla kaleci Nübel’i avlayan Salah, Trabzonspor kariyerindeki ikinci derbiyi de boş geçmedi. Salah, ligdeki gol sayısını 8’e yükseltti.