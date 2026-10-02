KARADENİZ EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KDZ.EREĞLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

20/09/2026

Sayı :2025/30 Ort. Gid. Satış

İLAN

Konu : İLANEN TEBLİGAT

SATIŞ NO : 2025/30

DAVALILAR : MAKSUDE ARSLAN- Niyazi ve Makbule'den olma, 20/08/1956 Kdz. Ereğlidoğumlu

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Davanın KABULÜ ile, Zonguldak ili Ereğli ilçesi, Yenimahalle Mahallesi, 1818ada 5 parselde kayıtlı taşınmazın aynen taksimi mümkün olmadığından genel arasındaki ve üzerindeki tüm yükümlülükleri ile birlikte açık artırma yoluyla ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE, karar verilmiştir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar ilanenilanen tebliğ edilmiştir.

Satışa konu Satış ilanının tebliğinden itibaren7 gün içerisinde sulh hukuk mahkemesineitirazyolu açık olmak üzereilanen tebliğ olunur.

Aksi takdirde H.U.M.K nın 3156 sayılı Yasa iledeğişik 213/2 maddesi uyarıncayargılamaya yokluğunuzdadevam olunacağı hususu, satış ilanıyerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02561151