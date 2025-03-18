Doğu Karadeniz bölgesinde, son günlerde artışa geçen hava sıcaklıkları ve özellikle yüksek kesimlere düşen karların ani ve hızlı erimesi, heyelanların artmasına neden oluyor. RTEÜ Heyelan Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayberk Kaya, bu durumu küresel iklim değişikliğinin etkileriyle açıklarken, aşırı yağışların heyelanların tetikleyici unsuru olduğunu belirtti.

Son 3 ayda etkisini gösteren kar yağışı, yerini 25 dereceyi bulan sıcak havalara bıraktı. Bu hızlı sıcaklık değişimi, yüksek kesimlerdeki karların hızla erimesine ve toprak ağırlığının artmasına yol açtı.

"HEYELAN SAYISI ARTIŞA GEÇTİ"

Prof. Dr. Kaya, bu durumun yüzeysel toprak akışını tetikleyerek çamur akmalarına ve taş düşmelerine neden olduğunu ifade etti. Kaya, "Kar kütlesinin eriyip toprağa nüfuz etmesi, toprak ağırlığının artmasına sebep oldu. Bu da heyelanların artmasına yol açtı," dedi.

Heyelanların sadece kar erimesiyle değil, aynı zamanda yerleşim yerlerinde yapılan kazılarla da tetiklendiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kaya, "Doğu Karadeniz’de dağınık yerleşim yapıları bulunduğu için bireysel yol veya temel kazısı yapılacaksa mutlaka uzman görüşü alınmalıdır," uyarısında bulundu.

Ayrıca, heyelan öncesi bazı belirtiler de gösterildiğini belirten Kaya, "Evlerde, arazilerde çatlaklar, bahçe çitlerinde, ağaç ve elektrik direklerinde yamulmalar ya da kapı ve pencerelerde kasılmalar yaşanıyorsa, bu durum olası bir heyelanı işaret edebilir," diye ekledi.