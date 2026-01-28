Prof. Dr. Osman Bektaş, Trabzon açıklarında meydana gelen deprem sonrası yaptığı değerlendirmede, "Karadeniz bir deprem kaynağıdır." dedi. Bektaş, "AFAD'a göre Karadeniz Sahil kesimi M6,6 büyüklüğünde bir depreme hazır olmalıdır." ifadesini kullandı.

Bektaş, "Karadeniz sahiline paralel uzanan Karadeniz Fay Sisteminde, doğu-batı doğrultulu segment üzerinde gelişti. Deprem 9,6 km derinlikte, sığ olduğundan sarsıntı ve fiziksel kırılma gürültüsü oldukça etkin oldu.

Sonuç: Karadeniz bir deprem kaynağıdır. AFAD'a göre Karadeniz Sahil kesimi M6,6 büyüklüğünde bir depreme hazır olmalıdır. Ancak sahil kumsal alanlarda bu değer daha da büyüyebilir. Sahil heyelan sahaları, dolgu ve yerleşim alanları çekinceli alanlardır. Geçmiş olsun." açıklamasını yaptı.