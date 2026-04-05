Deniz biyoloğu Sergey Zernov tarafından keşfedilen ve kendi adıyla anılan bu bölge, binlerce kilometrekarelik bir alanı kaplayan "Phyllophora" türü alg topluluklarından oluşuyor. Karadeniz'in zehirli hidrojen sülfür tabakasının hemen üzerinde, ışığın ulaştığı dar bir koridorda hayatta kalan bu kırmızı alg ormanları, deniz ekosistemi için hem bir sığınak hem de devasa bir temizleme tesisi görevi görüyor.

Zernov Ovası olarak bilinen bu su altı savanasında yaşam, baskın olan kırmızı-kahverengi renge göre şekillenmiş durumda. Bölgede yaşayan balıklar, kabuklular, deniz atları ve süngerler, Phyllophora alglerinin rengine uyum sağlayarak mükemmel bir kamuflaj yeteneği geliştirmişlerdir. Bu kırmızı orman, deniz canlıları için sadece bir besin kaynağı değil, aynı zamanda güvenli bir üreme alanı ve yırtıcılardan korunma noktası teşkil ediyor.

GÜNDE 100 LİTRE FİLTRELEME

Deniz biyologları, bu bölgedeki suyun kristal berraklığında olmasını, zemin katmanını tamamen kaplayan yoğun midye popülasyonuna bağlıyor. Canlı bir halı gibi tabanı örten bu yumuşakçaların her birinin, günde ortalama 100 litreye kadar deniz suyunu filtreleme kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor. Bu sayede Zernov Sahası, Karadeniz’in kendi kendini temizleme mekanizmasının merkez üssü haline gelmiş durumda.

150 METRE SINIRINDA YAŞAM MÜCADELESİ

Karadeniz'deki bu sıra dışı ekosistem, güneş ışığının ve oksijenin bittiği sınır hattında hassas bir dengede ilerliyor. Planktonlar, denizanası türleri ve bitkiler, en zayıf ışık hüzmelerinden yararlanabilmek için 150 metrelik derinlik sınırının üzerine yerleşmiş vaziyetteler. Bu derinliğin altındaki zehirli hidrojen sülfür tabakası normal yaşamı imkansız kılarken, üst katmanlarda filizlenen bu "tropikal orman" uzaydan dahi seçilebilen biyolojik bir mucize olarak değerlendiriliyor.