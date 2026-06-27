Cengiz Karagöz

Karadeniz yaylalarındaki maden projelerine yenisi eklendi. Ordu’nun Çambaşı Yaylası’nda maden projesi için keşif yapıldı. Favori Metal Madencilik tarafından yürütülmek istenen projede kurşun, bakır ve çinko aranmasının planlandığı aktarıldı. Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) ile 76 yurttaş, ÇED sürecinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı.

TARİHİ MİRASA SAHİP

ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, maden sahasının su kaynakları, mera ve orman alanlarıyla birlikte tarihi değerleri de barındırdığını söyledi. Gönül, “Ordu ve Giresun’u besleyen su kaynakları burada. Tarihi yerleşim alanları ve mezarlıklar da var. Bu nedenle keşif heyetinde arkeolog da yer aldı” dedi. Gönül, aynı şirketin daha önce Ordu’nun farklı ilçelerinde yürüttüğü bazı projelerin, ÇED süreçlerindeki eksiklikler nedeniyle iptal edildiğini hatırlattı.

Çambaşı Yaylası sadece doğal güzellikleriyle değil tarihi ve kültürel değerleriyle de dikkat çekiyor. Yaylada maden projesi için keşif yapıldı.

BELEDİYENİN SU DEPOSU

Gönül, “Karadeniz’in en bilinen yaylalarından Çambaşı’nda insanlar hayvancılık yapıyor, turizm odaklı bir yer. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin su depoları da proje alanı içerisinde yer alıyor” açıklamasında bulundu. Yöre halkı, keşif gününde şirket yetkilileri ile avukatlarının alanda bulunmadığı belirtildi.

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne aday Perşembe’de sondaj yapıldı. Doğa harikası mendereslerle dolu alan delik deşik oldu.

TAŞZEMİN ŞİRKETİ YARGIYI BEKLEMEDİ

Perşembe’ye yeniden iş makinesi girdi

Türkiye'nin önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Ordu’nun Aybastı uilçesindeki Perşembe/Korgan Yaylası’nı da etkileyecek olan maden projesinde sondaj çalışmaları tekrar başladı.

Mahkeme, yöre halkının açtığı dava sonrası Perşembe’deki sondaj çalışmalarının durdurulmasına karar verdi. İş insanı Emrullah Turanlı’nın sahibi olduğu Taşyapı’nın iştiraklerinden Taşzemin şirketinin itirazı sonrası “durdurma” kararı kaldırıldı. Şirket de dün yaylaya yeniden iş makineleri girdi. Sondaja başlandı.

Yöre halkı alanı gitti, karşısında jandarmayı buldu.

‘YAYLALARI KORUYUN’

Perşembe/Korgan yaylaları arasında toplanan yöre halkı duruma tepki gösterdi. Güvenlik güçleri vatandaşların çalışma sahasına girmesine izin vermedi. Yetkililerin “Yaylaları koruyacağız” sözünü hatırlatan Ordulular, “Sorumluluk alın” çağrısında bulundu. Yöre halkı, “Suyumuzu, toprağımızı ve havamızı korumak için mücadele edeceğiz” dedi.

Ayder’e de ‘imar’ izni çıktı

Rize’de Ayder Yaylası’na yönelik yapılaşma baskısı artıyor. Kaplıca Mahallesi’nde 149 ada 72 parsele ilişkin yeni imar planı onaylandı. Bu parselin büyük kısmı “Turizm Alanı” olarak ayrıldı. “Doğal Sit Alanı” Kaçkar’ın sit derecesi de düşürüldü. Bu statü insan müdahalesine izin vermiyordu. Yeni kararla bölge “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” oldu.

Ayder Yaylası, acil korunması gereken 100 ekolojik bölge arasında.

BETONLAŞMA TEPKİSİ

Böylece, belirli koşullarda tarım, hayvancılık, turizm ve yerleşim faaliyetlerine izin verildi. Yöre halkı ise karara tepki gösterdi. Fırtına Vadisi Yok Olmasın Platformu, “Bu değişiklikler, Ayder’de daha fazla betonun ve daha fazla rantın önünü açabilir. Karadeniz’in yaylaları, dereleri ve ormanları korunmalıdır” açıklamasında bulundu.