Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde son günlerde etkili olan sıcak hava, yüksek kesimlerdeki karların erimesine neden oldu. Eriyen kar suları, İnebolu Çayı ile Karadeniz'e ulaştı ve denizin rengini değiştirdi. Karadeniz, eriyen kar sularının etkisiyle turkuaz renginden kahverengiye döndü. İlçenin yüksek bölgelerinde iki hafta önce yağan kar, yaklaşık 2,5 metreye ulaşmıştı ve sıcaklıkların artmasıyla hızla erimeye başladı.

Eriyen kar suları, derelere aktı ve özellikle İnebolu Çayı'nın döküldüğü bölgede Karadeniz'in yüzeyi çamurlu suyla kaplandı. Kıyıdan yaklaşık 1000 metre açık alana kadar denizin rengi kahverengiye dönerken, bu etkileyici değişim dronla görüntülendi.