Denizlerde 15 Nisan’da başlayan ve 1 Eylül’de sona erecek avlanma yasağının bitmesine sayılı günler kala, Marmara Denizi ve Karadeniz açıklarında olta balıkçılarının çok sayıda palamut yakalaması balıkçıları umutlandırdı.

Geçtiğimiz sezon az miktarda avlanan palamudun bu yıl daha fazla olması bekleniyor. Balıkçı Kenan, palamut miktarındaki artışın tezgahlara da yansıyacağını ve vatandaşların ilerleyen günlerde palamudu daha uygun fiyatlarla tüketebileceğini söyledi.

'MARMARA’DA PALAMUT, KARADENİZ’DE HAMSİ BOL'

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Kenan Balcı, “Karadeniz’den, Marmara’dan balık fışkırıyor. Oltamızı hangi bölgeye atarsak atalım palamut, hamsi, sardalya var. Karadeniz’de sardalya, palamut; Marmara’da palamut bol. Halkımız bol bol balık yiyecek gibi çünkü her bölgede balık var. Deniz ‘rastgele’ der, balık rastgele tutulur.

Geçen sene yine balık vardı ama hamsi çok bol oldu, palamudu avlayamadık, yakalayamadık. Az palamut oldu. Bu sene daha çok gözüküyor. İşaret nedir? Her bölgeden oltamızı attığımızda Karadeniz’de, Marmara’da palamut bol miktarda, hamsi bol miktarda. Yani yavru balıklar da gözüküyor. Balıklar bol olacak, herkes doyacak. Hatta benim görüşüm, Türkiye’nin haricinde yurt dışına bile bu lezzetli balıkları göndereceğiz” dedi.

'BALIĞIN BİR GÜNLÜK OLANI ALTIN, İKİ GÜNE KALDI MI GÜMÜŞ'

Kenan Balcı, “Balık affetmez. Balık balıkçıya beni sat der. Balıkçılar rekabet halinde bir an önce satmaya çalışıyorlar. Balığın 1 günlük olanı altın, ikinci güne kaldı mı gümüş, üçüncü güne kalırsa tenekedir. O yüzden balıkçılar yarış halinde bir an önce satmaya ertesi gün taze taze balıkları tutmaya gayret gösterir" dedi.