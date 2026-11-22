Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta enerji altyapısı ve deniz taşımacılığına yönelik saldırılar sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Vinnitsya kentinde askeri sanayi tesislerine elektrik sağlayan 110 kilovoltluk trafo merkezinin insansız hava araçlarıyla vurulduğunu açıkladı. Bakanlık ayrıca Karadeniz 'de, Odesa'nın güneyinde askeri amaçlarla kullanılabilecek yük taşıdığı öne sürülen bir kuru yük gemisinin de hedef alındığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik İHA saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamaya göre, Vinnitsya'da bulunan ve Ukrayna'nın askeri sanayi tesislerinin faaliyetlerini destekleyen 110 kilovoltluk trafo merkezi hedef alındı.

Bakanlık, saldırının söz konusu tesisin enerji tedarikine yönelik gerçekleştirildiğini bildirdi. Ancak trafo merkezinde meydana gelen hasarın boyutuna ve elektrik kesintisi yaşanıp yaşanmadığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Rusya Savunma Bakanlığı, saldırılarda Karadeniz'de Odesa'nın güneyinde seyreden bir kuru yük gemisinin de hedef alındığını açıkladı. Geminin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere çift kullanımlı malzeme taşıdığı öne sürüldü.

Bakanlık, saldırıların insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiğini belirtirken geminin mürettebatının durumu ve gemide meydana gelen hasar hakkında bilgi vermedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, aynı günün erken saatlerinde de Ukrayna'daki enerji altyapısına yönelik saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu. Bu saldırılarda Dnipropetrovsk bölgesindeki Kriviy Rig Termik Santrali ile Rivne bölgesinin Sarnı kentindeki 110 kilovoltluk trafo merkezinin hedef alındığı açıklanmıştı. Bakanlık, söz konusu tesislerin Ukrayna'nın savunma sanayisine elektrik sağladığını ileri sürmüştü.

Açıklamalarda Rusya'nın hedeflere ilişkin iddiaları bağımsız olarak doğrulanamadı. Ukrayna tarafının da Vinnitsya'daki trafo merkezi ve Karadeniz'deki gemiye ilişkin hasar bilgileri henüz bağımsız kaynaklarla teyit edilmiş değil.