Karadeniz'de av yasağının sona ereceği 1 Eylül tarihi yaklaşırken, Ordu ve Trabzon'daki balıkçılar yeni sezon için hazırlıklarını hızla tamamlıyor. Teknelerin ve av ağırlarının bakımını yapan balıkçılar, denize açılmak için gün sayıyor.

"PALAMUT BOL OLACAĞI GÖRÜNÜYOR"

Ordu'daki Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, 15 Nisan'da başlayan av yasağı sürecinde teknelerde ve ekipmanlarda bakım ve onarım çalışması yapıldığını belirtti. Karadeniz, geçen sezonun son 8 yılın en fazla hamsisinin avlandığı bir sezon olduğunu ancak palamut açısından beklentilerin karşılanamadığını ifade etti.

Karadeniz, "Geçen sezon son 8 yılın en fazla hamsisi avlanmıştı ancak palamuttan umduğumuzu bulamamıştık. Bu sezon ise palamudun bol olacağı görünüyor" dedi. Diğer balıkçıların da benzer tespitlerde bulunduğunu belirten Karadeniz, Türkiye'nin doğudan batıya tüm sahillerinde palamut yoğunluğunun görüldüğünü kaydetti.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki limanda gemisinin bakımını yapan Ayhan Çalış, bu sezonun şimdiye kadarki en iyi av dönemlerinden biri olmasını umduğunu dile getirdi. Çalış, "Şu anda görüntü o ama tabii nasip. İnşallah daha güzel olacak, düşüncemiz o yönde" şeklinde konuştu.

Sezona sayılı günler kala ağ tamirini sürdürdüklerini anlatan Çalış, yanmış ağların yenilendiğini ve küçük deliklerin kapatılmaya çalışıldığını söyledi. Çalış, "Yanmış ağlar var, onları değiştiriyoruz, yeniliyoruz. Küçük küçük delikleri var, bunları kapatmaya çalışıyoruz. Şu anda bakımdayız. İnşallah 3-5 güne bitireceğiz" dedi.

Rızıklarının denizden çıktığını vurgulayan Çalış, tüm balıkçılara bereketli bir sezon diledi. Yoroz Limanı balıkçılarından Emin Şimşek de "İnşallah bu sene palamut da hamsi de bol, bereketli olur. Hem vatandaşlarımızın hem çalışanların yüzü güler" ifadelerini kullandı.

Balıkçı Tarık Arslantürk, palamutun yanı sıra istavrit, mezgit ve barbunun da bolca avlanacağını belirterek, "Çok güzel bir sezon bizleri bekliyor. 1 Eylül'den itibaren tezgahlarımız şenlenecek. İnşallah vatandaşlarımız balığa doyacak" dedi.

Geçen yıl torik, istavrit ve hamsi avladıklarını hatırlatan Rahman Şahin, bu sezon denizde palamut bolluğu olduğunu söyledi. Emrehan Köroğlu ise palamuttan yüksek beklenti içinde olduklarını, hamsi konusunda da aynı beklentiyi sağlayabilirlerse bunun kendileri için iyi olacağını belirtti. Köroğlu, "Umarım herkes kazasız belasız bir sezon geçirir" diye konuştu.