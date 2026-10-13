Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya ait bir geminin "üç hava aracının saldırısına uğradığını" belirtti. Radev, kısa süre sonra hedef alınan ikinci geminin battığını duyurdu. Saldırıları "kabul edilemez" olarak niteleyen Başbakan, Rusya'nın Sofya Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağıracağını açıkladı.

İHA saldırısına uğrayan gemilerden birinin Malta bayraklı Chelsea 3 adlı yük gemisi olduğu tespit edildi. Giresun Limanı'ndan Moldova'nın Giurgiulești Limanı'na gitmek üzere yola çıkan geminin, 10 Ekim'de Giresun'dan ayrıldığı belirlendi. Gemide 7 Ukrayna ve 8 Azerbaycan vatandaşı olmak üzere 15 kişilik bir mürettebat bulunuyordu. Saldırıda yaralanan 5 denizciye tıbbi müdahalede bulunuldu.

Bulgaristan Radyosu BNR, 136 metre uzunluğundaki Chelsea 3'ün Giurgiulești'ye doğru seyrettiğini ve yükünün Moldova'ya gönderilmek üzere beyan edildiğini bildirdi. Byala'nın yaklaşık 15 deniz mili açığında gerçekleşen saldırının ardından yana yatan geminin, mürettebatsız şekilde Sveti Atanas Burnu açıklarında sürüklendiği aktarıldı.

Bulgaristan devlet televizyonu BNT ise gece saatlerinde saldırıya uğrayan ikinci geminin Saint Kitts ve Nevis bayraklı Azov Concord olduğunu duyurdu. Krapets'in yaklaşık 17 deniz mili doğusunda vurulan geminin battığı, ilk belirlemelere göre mürettebattan bir kişinin kurtarıldığı ve bölgede arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

EKİM AYININ BAŞINDAN BU YANA EN AZ 5 GEMİYE SALDIRI

Bulgaristan açıklarında 6 Ekim'de de benzer bir saldırı meydana gelmiş, kıyıdan yaklaşık 130 kilometre açıkta bir ticari gemi batarken bir başka gemi hasar görmüştü. Radev, o saldırıyı da "kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirmiş ancak sorumluluğu herhangi bir tarafa yüklememişti. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirilmişti.

Romanya açıklarında 5 Ekim'de meydana gelen başka bir İHA saldırısında ise iki kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı. Romanya Dışişleri Bakanı Oana-Silvia Țoiu saldırıyı "uluslararası hukukun açık ihlali" olarak nitelendirmişti. Öte yandan, Ukrayna tahılı taşıyan Türk sahipli bir yük gemisi de Romanya açıklarında çıkan yangının ardından batmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, geminin Rus İHA'ları tarafından vurulduğunu açıklamıştı. Gemide bulunan iki kişi hayatını kaybetmişti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de geçen hafta yaptığı açıklamada Karadeniz'de artan saldırılara tepki göstererek, "Karadeniz'deki durum giderek daha endişe verici hale geliyor. Sivil gemilere yönelik saldırılar kabul edilemez" demişti.