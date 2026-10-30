Bulgaristanlı yetkililer, Karadeniz kıyısı açıklarında dün üç deniz dronuyla düzenlenen saldırıda hasar gören Yunanistan'a ait Liberya bayraklı Contship Jet adlı konteyner gemisinin battığını bildirdi. İsrail'in Hayfa Limanı'ndan Romanya'nın Köstence Limanı'na doğru seyreden gemideki 14'ü Filipinli, 4'ü Ukraynalı 18 mürettebatın tamamı, Bulgaristan donanmasına ve sınır polisine ait gemiler tarafından kurtarılmıştı. Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, dün yaptığı açıklamada saldırının yerini, "Bir konteyner gemisi, Şabla’nın yaklaşık 21 deniz mili güneydoğusunda 3 deniz dronuyla vuruldu" sözleriyle duyurmuştu. UYARIYA RAĞMEN SALDIRI ENGELLENEMEDİ Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanı Kiril Mihaylov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bölgede görev yapan Fransız deniz devriye uçaklarının muhtemel bir saldırıya ilişkin yetkililere uyarıda bulunduğunu belirtti. Mihaylov, saldırıyı engelleyemediklerini kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan saldırı görüntülerini değerlendiren İngiliz deniz güvenliği şirketi Ambrey yetkilileri, kullanılan dronların Rusya'ya ait Murena-300S tipi deniz dronlarının bir varyantı olduğunu öne sürdü. Bölge ülkelerinin Karadeniz'deki denizcilik faaliyetlerini tehlikeye atmakla suçladığı Moskova yönetimi ise bölgedeki son saldırılara ilişkin suçlamaları reddediyor. NUMUNELERDE KİRLİLİK BELİRTİSİNE RASTLANMADI Bulgaristan basınında yer alan haberlere göre, gemideki konteynerlerin bazılarında lityum iyon piller, yanıcı sıvılar, gazlar ve diğer tehlikeli maddeler bulunuyordu. Donanma ekipleri, Bulgaristan'ın karasularındaki çeşitli noktalardan alınan numunelerde herhangi bir kirlilik belirtisine rastlanmadığını bildirdi.

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