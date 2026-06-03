Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük için ortaya atılan transfer iddialarına kulüpten yanıt geldi.

Son olarak Fenerbahçe'de forma giyen ve daha önce Karagümrük'te de forma giyen Emre Mor'un da adı transfer için ortaya atıldı. 1. Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Emre Mor transferi haberlerine ilişkin resmi bir açıklama yaparak milli futbolcuyla transfer görüşmesi yapıldığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Emre Mor’un kulübümüze transferi konusunda görüşmeler yapıldığı ya da anlaşma sağlandığı yönünde bazı basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncu yeni sezon transfer planlamamızda yer almadığı gibi herhangi bir görüşme gerçekleştirilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' ifadelerine yer verildi.