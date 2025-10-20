Geçtiğimiz sezon yaşadığı ağır sakatlıkların ardından bu yıl sergilediği performans ile Fenerbahçeli taraftarın beğenisini kazanan milli futbolcu İsmail Yüksek, yeni bir uzun süreli sakatlık yaşamaktan rakip takım oyuncusunun centilmen hareketi sayesinde kurtuldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ikinci yarısında İsmail Yüksek ile hava topu mücadelesine giren David Datro Fofana, milli oyuncunun ters bir şekilde düşmesini engelleyerek büyük bir fair-play örneği gösterdi.

İSMAİL'İN FUTBOL HAYATINI KURTARDI

Spor yorumcuları, bu tür düşüşlerde yaşanan sakatlıkların çok uzun süreli olduğuna dikkat çekerek, Fofana tarafından yapılan centilmenliğin aynı zamanda 26 yaşındaki milli oyuncunun kariyerini kurtaran bir hamle olduğuna dikkat çekti.

ELLERİYLE HAVADA YAKALADI

Müsabakanın ikinci devresinde Fenerbahçeli İsmail Yüksek ile hava topu mücadelesine girişen Fofana, milli yıldızın sert bir şekilde kafa üstü düşmesini önledi. Hava topuna yükselen İsmail, dengesini kaybederek sırt üstü yere düşerken bu pozisyonda milli oyuncuya sarılarak kafa üstü çakılmasının önüne geçen Karagümrüklü oyuncu, ciddi bir sakatlığın yaşanmasını önleyerek büyük bir fair-play örneği gösterdi.



Fofana'nın desteğine rağmen bu pozisyonun ardından İsmail Yüksek bir süre yerde kalırken sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ayağa kalkarak oyuna devam etti.





FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEŞEKKÜR



Fofana'nın İsmail Yüksek'i tutarak büyük bir sakatlığı engellemesi, sosyal medyadaki binlerce Fenerbahçeli taraftarın 22 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncuya teşekkür etmesine neden oldu.