İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Türkiye’nin ‘dünyanın gördüğü en büyük 2. milyar dolar cinsinden ponzi skandalı’ ile karşı karşıya olduğunu söyleyerek, “Türkiye çalkalanıyor” dedi. Usta, olayın ciddi mağduriyetlere yol açtığını ve finansal istikrar açısından risk oluşturduğunu belirterek Karahan’dan enflasyonun yanı sıra bu konuda da değerlendirme beklediklerini söyledi.

‘BÜYÜK SOYGUN’

Usta, “Büyük bir soygun, büyük bir vurgun konuşuluyor. Türkiye çalkalanıyor, milyonlarca insanı etkileyecek bir durum” ifadelerini kullanırken, SPK ve BDDK’nın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de komisyona gelerek bilgi vermesini istedi. Usta ayrıca Borsa İstanbul, Türkiye Varlık Fonu, MASAK, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu yetkililerinin de komisyonda dinlenmesini talep etti.

YENİ Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı da yaşananları “son dönemlerin en büyük vurgunu” olarak nitelendirerek, “Bu işin tabii ki asli sahibi iktidardır, hükümettir, Cumhurbaşkanlığı sistemidir. Buradan yola çıkarak gelip önce komisyonu ve hatta Meclis’i bilgilendirmesi gereken Maliye Bakanı’dır” dedi.

Karahan: Sıkı para politikası sürececek

Fon tartışmalarının gölgesinde kalan Fatih Karahan, sunumunda, dezenflasyon ivme kaybetse de sürecinin sürdüğünü belirtti. Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini söyledi.