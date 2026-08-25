Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen 2026 yılı kazılarında ortaya çıkarılan heykelin, şimdiye kadar bölgede karşılaşılan örneklerden farklı bir üsluba sahip olduğu belirtildi. Yaklaşık 70 santimetre yüksekliğindeki eserin, 11 bin yıl önce bırakıldığı yerde korunarak günümüze ulaştığı açıklandı.

LEOPARIN SIRTINDA İNSAN FİGÜRÜ

Karahantepe’de 2019 yılında başlayan kazılar, Neolitik dönemin yaşam biçimini ve sembolik dünyasını anlamaya yönelik önemli bulgular ortaya koymaya devam ediyor. 2026 kazı sezonunda açığa çıkarılan yeni yapılardan birinde bulunan son heykel ise sıra dışı kompozisyonuyla öne çıktı.

Heykelde bir insan figürünün leoparın sırtında oturur şekilde betimlendiği görüldü. İnsan ile hayvanın aynı heykel üzerinde bir araya getirilmesi ve eserin kendine özgü anlatım biçimi, buluntuyu Karahantepe’de daha önce ortaya çıkarılan eserlerden ayırıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da heykelin daha önce benzerine rastlanmayan bir üsluba sahip olduğunu bildirdi.

Eserin bulunduğu alan da arkeologlara önemli bilgiler sundu. Heykel, yaklaşık 3 metre çapında ve zemini yassı taşlarla döşenmiş bir yapının içerisinde tespit edildi. Yaklaşık 70 santimetre yüksekliğindeki eser, yapının duvarı boyunca devam eden taş sekinin üzerinde bulundu.

11 BİN YIL ÖNCE BIRAKILDIĞI YERDE BULUNDU

Keşfin en dikkat çekici ayrıntılarından biri, heykelin yaklaşık 11 bin yıl önce bırakıldığı yerde günümüze kadar ulaşmış olması. Bu durum, eserin bulunduğu yapı ve dönemin insanlarının sembolik dünyası arasındaki ilişkinin araştırılmasına olanak sağlayacak. Leopar ile insanın neden aynı kompozisyonda betimlendiği ise yapılacak bilimsel değerlendirmelerle daha ayrıntılı biçimde incelenecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, buluntunun insanlık tarihinin en erken dönemleriyle ilgili yeni sorular ortaya çıkarabileceğini belirterek keşfin bilim dünyasında geniş yankı uyandırmasını beklediklerini ifade etti.

Şanlıurfa kent merkezinin yaklaşık 60 kilometre doğusunda bulunan Karahantepe, Taş Tepeler kapsamında araştırılan önemli Neolitik yerleşimlerden biri. Bölgede sürdürülen çalışmalar, yaklaşık 11 bin yıl önce yaşamış toplulukların günlük yaşamının yanı sıra sanat, sembolik düşünce ve insan-hayvan ilişkilerine dair yeni bilgiler ortaya çıkarmayı sürdürüyor.