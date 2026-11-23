Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 17 Kasım’da Uluslararası Müzecilik Kongresi kapsamında Taş Tepeler Sergisi’nin açılışını yaptı ve sergiyi gezdi. Prof. Dr. Necmi Karul, Yılmaz ve Ersoy’a eserlerin nasıl bulunduğunu ve Neolitik Çağ’da yerleşik yaşama geçen topluluklar hakkında hangi ipuçlarını verdiğini anlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 17-18 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlediği kongre kapsamında açılan sergi, 17-23 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırladı. Sergide Göbeklitepe, Karahantepe, Sefertepe ve Sayburç kazılarında bulunan, Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü envanterine kayıtlı eserler yer aldı. Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem’e (MÖ 10.000-7.000) tarihlenen bu eserler arasında insan ve hayvan heykelleri, figürinler, taş kaplar, tabaklar ve süs eşyaları vardı.

BİR TAŞ KABIN İÇİNDE TİLKİ, YABAN DOMUZU VE AKBABA

Karahantepe’de kırmızı toprakla doldurulmuş bir odada arkeologlar, kloritten yapılmış büyük bir taş kap buldu. Kabın içinde daha küçük bir kap, bir tabak ve taş çubuklar vardı. Üç hayvan heykelciği ise küçük kabın içine özenle yerleştirilmişti.

Heykelciklerin yerleştirilme biçimine dikkat çeken Prof. Dr. Necmi Karul, “Tilkiyi, yaban domuzunu ve akbabayı aynı kabın içinde bulduk. Her birinin başı bir taş halkadan geçirilmişti. Bu düzen, üç hayvanın aynı hikâyenin parçaları olabileceğini düşündürüyor. Karahantepe’de bir hikâyenin heykellerle anlatıldığı en eski örneklerden birini bulmuş olabiliriz.” dedi.

2026 KAZILARINDA BULUNAN AKBABA BAŞI DA SERGİLENDİ

Geleceğe Miras Projesi kapsamında sürdürülen Taş Tepeler kazılarında bu yıl keşfedilen akbaba başı da ziyaretçiyle buluştu. Daha önce bulunan örneklerden boyutlarıyla ayrılan baş, Neolitik Çağ’da büyük boyutlu akbaba heykellerinin de yapıldığını gösteriyor.

Sergide leopar betimlemelerinin farklı taşlara ve farklı ölçeklerde işlendiği örnekler de yer aldı. Ziyaretçiler, kireçtaşından yontulmuş büyük bir leopar başının yanı sıra yeşil opal ve labradoritten yapılmış minik leopar heykelciklerini de gördü.

LEOPARIN SIRTINDA OTURAN İNSAN FİGÜRÜ

Karahantepe’de bir sekinin içinde, ilk yerleştirildiği konumda bulunan heykel, leoparın sırtında oturan bir insanı betimliyor. İnsan ve hayvan figürlerini tek bir kompozisyonda buluşturan eser, tarih öncesi heykeltıraşlığın ender örnekleri arasında yer alıyor.

Sergilenen eserler arasındaki bir diğer insan heykeli, Göbeklitepe’nin ikinci evresine tarihlenen bir yapıda ortaya çıkarılmıştı. Heykel bir sekinin içine, mekâna doğru eğilecek biçimde yerleştirilmişti. Bel hizasından kırılan gövdesi ise aynı sekinin üzerinde bulundu.