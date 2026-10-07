İ L A N

T.C. KARAİSALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/201 Esas

Adana ili Karaisalı ilçesi Karakuyu mahallesinde bulunan 148 parsel numaralı taşınmazdaki hisse sahibi olan Halil oğlu Abdullah Çetin'in yaşayıp yaşamadığına yönelik görgü ve bilgisi bulunanların son ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde hangi şehirde ve nerede hangi şekilde gördüklerine yönelik beyanda bulunmalarına, aksi halde ilgilinin TMK'nun 32 ve devamı maddeleri gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ihtar olunur. 28.09.2026

#ilangovtr Basın no ILN02564073