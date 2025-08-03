Korkunç olay, Ankara’da yaşandı. 36 yaşındaki madde bağımlısı Musa Nargüner, polis tarafından gözaltına alınarak Emniyet’e götürüldü. Nargüner iddiaya göre susma hakkını kullandığı için işkenceye maruz kaldı. Tutuklanarak Sincan Cezaevinde gönderilen Nargüner’in kaburga kemiklerinde kırık olduğu saptandı ve hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda entübe edilen Nargüner’in avukatı, 12 polis ve 1 doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Ağabeyi Talip Nargüner de SÖZCÜ’ye “Uyuşturucuyu nereden bulduğunu polise söylemedi ve başına bunlar geldi’’ dedi.

12 POLİSE SUÇ DUYURUSU

Polisler hakkındaki suç duyurusunda şu ifadeler Nargüder’in 23 Temmuz gecesi gözaltına alındıktan sonra Narkotik şubede işkenceye maruz kaldığı belirtildi. Nargüder’in hakimlik sorgusu sırasında da baygınlık geçirdikten sonra tutuklanıp Sincan Cezaevi’ne gönderildiği aktarıldı. Suç duyurusunda, “Yoğun bakımda entübe edilmiştir. Şikayetçi olunan 12 polisin tümü suç teşkil eden zincirin parçasıdır. Olay, sistematik işkencenin, görevi ihmal ve suiistimalin örneğidir.” ifadelerine yer verildi.