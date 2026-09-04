Sosyal medyada “Yakışıklı Mısırcı” olarak tanınan Alper Temel, bu kez rotasını Çin'e çevirdi. Çin'in önde gelen mısır üreticilerinden birinin özel davetiyle ülkeye giden Temel, farklı şehirlerdeki semt pazarlarında Türk usulü mısır közleyerek ziyaretçilerle bir araya geldi. Temel'in tezgahının önünde kısa sürede uzun kuyruklar oluştu.

ÇİNLİ DEV MARKA ÖZEL OLARAK DAVET ETTİ

Karaköy'deki mısır tezgahıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Alper Temel, Çin'deki yerel mısır üreticisinin daveti üzerine ülkeye gitti.

Temel'in ziyaret kapsamında mısır üretim merkezlerini gezeceği ve farklı şehirlerde takipçileriyle buluşacağı öğrenildi. Ünlü mısırcı, Çin'deki ilk etkinliklerinde kendi yöntemleriyle mısır közleyerek ziyaretçilere ikram etti.

TEZGAHININ ÖNÜNDE UZUN KUYRUK OLUŞTU

Alper Temel'in Türk usulü mısır hazırladığı gece pazarındaki görüntüler kısa sürede ilgi gördü.

Temel'in tezgahının önünde uzun kuyruklar oluşurken Çinli ziyaretçiler, hem mısırın hazırlanışını izledi hem de ünlü mısırcıyla fotoğraf çektirdi.

Temel'in Çin'deki etkinliklerde binlerce kişiyle bir araya geldiği belirtildi.

ÇİNLİLER YENİ LAKABINI TAKTI

Alper Temel'in Çin'deki ünü mısır tezgahının da ötesine geçti. Çinli kullanıcılar, samimi tavırları ve mısır pişirme tekniğiyle ilgi gören Temel'e “Yumi Ge” lakabını verdi.

Çin kültüründe sevilen kişilere yönelik bir saygı ve samimiyet ifadesi olarak kullanılan bu isim, Türkçeye “Mısır ABİ” şeklinde çevriliyor.

SIRADAKİ DURAK İÇ MOĞOLİSTAN

Çin'deki ziyaretlerine devam eden Alper Temel'in sıradaki durağının İç Moğolistan olduğu belirtildi.