Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün (KEGM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Karaköy Galataport önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 5 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Fatih Küçük Liman'da emniyete alındı." ifadelerine yer verildi.
Karaköy Galataport önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 5 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Fatih Küçük Liman'da emniyete alındı. pic.twitter.com/GXOILn2mSOSeptember 6, 2026