Yangın, saat 20.00 sıralarında Karaköy Kemeraltı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, O.Y. yönetimindeki taksinin motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken, takside patlamalar da meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yapılan kontrollerde olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirlendi.

Tramvay seferleri kontrollü sağlandı

Taksi yangını nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki seferler bir süre kontrollü olarak gerçekleştirildi. Yangının söndürülmesinin ardından seferler normale döndü.

Alevlere teslim olan taksi kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.