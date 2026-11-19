Beyoğlu Karaköy’deki Kemankeş Kara Mustafa Paşa Mahallesi’nde dün saat 20.30 sıralarında sahilde yürüyen Mehmet K. (41), ayağının kayması sonucu denize düştü. Durumu fark eden çevredekiler, Mehmet K.’yi sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mehmet K.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleriyle görüşen Mehmet K., sahilde yürürken ayağının kaydığını ve denize düştüğünü söyledi. Herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı belirlenen Mehmet K.’nin hastaneye gitmek istemediği öğrenildi.

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