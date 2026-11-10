İstanbul Karaköy’de, Kemeraltı Caddesi üzerinde saat 20.00 sıralarında seyir halindeki bir takside yangın çıktı. Alevlerin sardığı araçta patlamalar meydana geldi.

İddiaya göre, O.Y. yönetimindeki taksinin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis caddede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ekiplerin kontrollerinde ölen ya da yaralanan olmadığı belirlendi.

TRAMVAY SEFERLERİ KONTROLLÜ YAPILDI

Yangın nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler kontrollü olarak sağlandı. Yangının söndürülmesinin ardından seferler normale döndü.

Taksi kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.