Kanal D'nin OGM imzalı yeni dizisi Karakuyu'nun hazırlıkları sürerken çekim takviminde değişikliğe gidildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Tokat'ta çekilen dizinin üçüncü bölümü yarın tamamlanacak. Yeterli bölüm stoğuna ulaşılması nedeniyle ekip kısa bir molanın ardından yeniden sete çıkacak.
EKİP 19 KASIM'DA İSTANBUL'A DÖNÜYOR
Nezaket Coşkun'un yönettiği, Deniz Akçay'ın kaleme aldığı dizinin ekibi, 19 Kasım'da İstanbul'a dönecek. Yayın tarihinin netleşmesini bekleyen ekibin, herhangi bir değişiklik yaşanmaması halinde aralık ayının başında yeniden Tokat'a giderek çekimlere devam edeceği öğrenildi.
ARALIK AYINDA EKRANA GELMESİ BEKLENİYOR
Başrollerini Onur Tuna ve Özge Törer'in paylaştığı Karakuyu'nun yayın tarihi henüz açıklanmadı. Aralık ayında izleyiciyle buluşması planlanan dizinin, takvimde yeni bir değişiklik olmazsa perşembe akşamları yayınlanması bekleniyor.
Dizi, geçmişinden uzaklaşarak kendine yeni bir hayat kuran Ferda'nın, yıllar sonra beklenmedik bir miras almasıyla doğup büyüdüğü topraklara geri dönmesini konu alıyor.