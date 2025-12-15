Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında temmuz ayında tutuklandı. Ancak Adana’da, Karalar’ın tutuklanmasına yönelik tepkiler dinmiyor.

ADALET NÖBETİ TUTULUYOR

‘Adalet Nöbeti’ için bir çadır kuruldu ve Adanalılar başkanları için çadırı boş bırakmıyor. Önceki gün de Adana Büyükşehir Belediyesi’nin kadın çalışanları “Zeydan Karalar’a Özgürlük” mitingi düzenledi. Kadınlar, “Kadınların Gücüne Güç Katan Zeydan Başkanımıza Özgürlük” yazılı pankartlar, sloganlar ve alkışlarla Zeydan Karalar için özgürlük talebinde bulundu.

BEŞ AYDIR TUTUKLU

Belediyenin kadın çalışanları ve bürokratları, beş ayı aşkın süredir tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Karalar’a özgürlük talebiyle yürüyüş yaptı. Eylem yapan kadınlara, Atatürk Caddesi’nden geçen özel halk otobüsleri ve toplu taşıma minibüsleri de kornalarla destek verdi.

Büyükşehir Belediyesi yanındaki Sanatçılar Parkı önünden başlayan yürüyüş, Adalet Nöbeti’nin tutulduğu çadırın önünde son buldu.

“Kadınların Gücüne Güç Katan Zeydan Başkanımıza Özgürlük” pankartı taşıyan kadınlar; “Kadınlar Burada Başkanının Yanında, Zeydan Başkan Onurumuzdur, Durmadan Yılmadan Zeydan Karalar, Zeydan Başkan Yalnız Değildir, Zeydan Adana Gibi Başkan” sloganları atarak yürüdü.