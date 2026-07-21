T.C.

KARAMAN

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı :2025/324 Esas 14.07.2026

İLANEN TEBLİĞ

DAVALI ŞAMİL DOĞAN, 10*******94 T.C. Kimlik Nuımaralı, 02/03/2007 doğumlu, Ayhan ve Fadimana oğlu,

Davacı ÖMER KÜÇÜK tarafından davalılar AKIN DOĞAN, SOMPO SİGORTA A.Ş. Ve ŞAMİL DOĞAN aleyhine açmış olduğu Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davada: ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup, iş bu ilanın tarihinden yedi gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, 08.09.2026 günü, saat 11:40 da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceğiniz hususu tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02512371