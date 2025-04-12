Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir çikolata fabrikasında aylardır maaşlarını alamayan işçilerin isyanı büyüyor. Bugün sabah saatlerinde fabrikanın önünde toplanan yaklaşık 100 işçi, alacaklarını talep etmek ve seslerini duyurmak amacıyla bir kez daha eylem yaptı. Gerilim yükselirken, 3 aydır maaş alamadığı öğrenilen işçi Selman A. pompalı tüfekle intihar girişiminde bulundu.

Olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. intihar girişimini gerçekleştiren işçiyi Karaman Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Yücel ikna etti ve eylemi sonlandırdı.

FABRİKA YÖNETİMİ SESSİZ

Olayların ardından fabrika yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı. Basın mensuplarının görüşme talepleri yanıtsız kaldı. Çalışanlar ise eylemlerini sürdüreceklerini, maaşları ödenene kadar hem hukuki hem toplumsal mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

İşçilerinin maaşlarının 3 aydır ödenmediği, bazılarının ise 4. aya girdiği ifade ediliyor. Üretimin durduğu fabrikada, patronların sessizliği ürkütüyor.