Karaman'ın Zembilli Ali Efendi Mahallesi'nde bulunan üç katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Alevleri ve dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin koordineli müdahalesi sonucunda yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında evde bulunan ve yaralanan 26 yaşındaki M.Y. ile 21 yaşındaki R.Ö., olay yerinde bekleyen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Evde ciddi oranda maddi hasara yol açan yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla polis ve itfaiye ekipleri tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı.