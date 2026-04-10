Karaman'da sabah saatlerinde fabrika işçilerini taşıyan bir servis aracı ile tırın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kaza, Karaman-Ereğli kara yolu üzerindeki bir kavşakta gerçekleşti. Organize Sanayi Bölgesi'ne işçi götüren M.Ç. idaresindeki 70 FV 192 plakalı midibüs, kavşaktan geçen H.A. yönetimindeki 03 SE 547 plakalı tırla çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda hasar meydana gelirken, kazada midibüste bulunan 12 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine ihbar bölgesine hızla polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastanelere sevk edilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.