Karaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Yunuskent Mahallesi Valilik kavşağında seyir halinde olan Mustafa Bilgin (22) idaresindeki 01 ABB 116 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Mehmet Erdemsoy (20) yönetimindeki 70 ABU 715 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yan yatarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Fatma Başpınar (87) ve devrilen otomobilde bulunan Şenol Özgür (22), Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.