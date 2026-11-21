Kaza, Osmangazi Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı’nda meydana geldi. Nazif Mustafa Çetinbaş’ın kullandığı 06 EIS 490 plakalı motosiklet, İ.K. (22) yönetimindeki 55 ACU 882 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmada yaralanan motosiklet sürücüsü Çetinbaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan 20 yaşındaki Çetinbaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.