Karaman şehir merkezinde vatandaşların kullandığı içme suyunda "petrol hidrokarbonlar" tespit edilmişti. MHP yönetimindeki Karaman Belediyesi’nden konuyla ilgili günlerdir bir açıklama yapılmazken 8 avukat konunun adli makamlarca ayrıntılı şekilde araştırılması için suç duyurusunda bulundu.

SUDA PETROL HİDROKARBONLARI BULUNDU

İl Sağlığı Müdürlüğü numune aldığı suyu Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuarı’na gönderdi. Laboratuarda yapılan incelemede suda “petrol hidrokarbonları” bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğü, yurttaşları, şebeke suyunu kullanmamaları konusunda uyarırken, MHP yönetimindeki Karaman Belediyesi’ne de gerekli tedbirleri alınması konusunda resmi yazı iletildiğini duyurdu.

Kentte suda petrol kokusunun yaklaşık 5 aydır devam ettiği öğrenilirken, MHP yönetimindeki Karaman Belediyesi’nden şu ana kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Karaman’da 8 avukat konunun adli makamlarca ayrıntılı şekilde araştırılması için suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusuna ilişkin konuşan avukatlardan Hüseyin Mutlu, şunları söyledi:

“İnsan canı her şeyin üstünde olup; Av. Hüseyin Mutlu. İsmail Kızık, Av. Bilal Uslu, Av. Şakir Ekinci, Av. Hikmet Oğuzyiğit, Av. Mehmet Şahin, Av. Muhammed Tayyip Cambaz imzalı konunun adli makamlarca ayrıntılı araştırılması gerektiğini belirtir müracaat dilekçesi Karaman Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmuştur. Dün akşam ne yazık ki şehrimiz ulusal kanal haberlerinde kötü bir olguyla gündeme gelmiştir. Olası bir krizde ilimiz yöneticilerinin refleksini acı bir şekilde gördük. Üzülerek ifade etmek isterim ki; hemşerilerimizin ilk andan itibaren suyun kullanılmaması bilgilendirilmesi hususun da ise ilimizde birçok kurum sınıfta kalmıştır. Tekrar ifade ediyoruz ihmal mi sabotaj mı net bir şekilde araştırılmalıdır. Yeşildere Barajı etrafı ilgili kurumlarca acilen MOBESE kameralarıyla donatılmalı; hem belediyenin hem de sağlık müdürlüğünün su tahlil laboratuvar imkânları acilen artırılmalıdır.”