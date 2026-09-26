KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/5 Esas

DAVALI : RAMAZAN KILIÇ - T.C:406******04

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekilince sunulan 23/09/2026 tarihli ıslah dilekçesi içeriğinin; "6100 sayılı HMK'da16.07.2026 tarihli resmi gazetede yayımlanan 7589 sayılı Kanunun 19. Maddesi ile yapılan düzenleme ile HMK'nın Belirsiz Alacak Davası başlıklı 107.maddesi yürürlükten kaldırılmış, Kısmi dava başlıklı 109. Maddesine ise yine 7589 sayılı yasanın 20. Maddesi ile "Alacağın sadece bir kısmının dava edildiği durumlarda talep konusu, aynı davada bir defaya mahsus olmak üzere iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın tahkikatın sona ermesine kadarartırılabilir. Bu durumda zamanaşımı, artırılan kısım bakımından da dava tarihinden itibaren kesilmiş sayılır." şeklinde 4. Fıkra eklenmiş olmakla mevcut değişiklikler kapsamında aşağıda belirtildiği şekli ile talep konusunu arttırıyoruz.Daha önce sigorta şirketi tarafından ödenen maddi tazminat miktarı ile ilgili olarak sadece ödeme yapılan miktar kadarlık kısmı yönünden mevcut dava ile birleşen Kocaeli 2.İş Mahkemesinin 2013/420 Esas sayılı dosyasındaki maddi tazminat istemimizin ödenen tazminata denk gelen kısmından feragat ettiğimizi daha önceki beyanlarımızda dile getirmiştik. Müvekkillerin murisi H**** K****z, 28.09.2005 tarihinde meydana gelen iş kazasında vefat etmiştir. Müvekkillerin destekten yoksun kalma ve maddi tazminat istemleri Mahkemenizin 2017/86 E. sayılı derdest dosyasında görülmektedir. Dosyada düzenlenen 01.06.2026 tarihli 2. Ek Bilirkişi Raporunda, murisin %25 kusurlu ve davalıların %75 oranında sorumlu kabul edildiği 1. alternatif hesaplama uyarınca müvekkillerin bakiye maddi zararları ayrı ayrı belirlenmiştir. İşbu dilekçe ile, bilirkişi incelemesi sonucunda somutlaşan tazminat tutarları üzerinden talep sonucumuz artırılmaktadır.Bilirkişi ek raporunun 1. Alternatifi dikkate alınarak, dava dilekçesinde fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla talep ettiğimiz geçici tutarlar, aşağıda belirtilen kesin tutarlara yükseltilmektedir: Davacı Eş N**** K****Z İçin dava dilekçesindeki talebimiz 6.000 TL olup: Dava dilekçesindeki talebimiz 1.273.683,09 TL arttırılarak Bilirkişi raporunda hesaplanan net bakiye maddi tazminat tutarı 1.279.683,09 TL'ye Davacı Çocuk E*** K****Z İçindava dilekçesindeki talebimiz 1.000 TL olup:Dava dilekçesindeki talebimiz 96.564,89 TL arttırılarak Bilirkişi raporunda hesaplanan net bakiye maddi tazminat tutarı 97.564,89 TL'ye Davacı Çocuk E*** K****Z İçin dava dilekçesindeki talebimiz 1.000 TL olup: Dava dilekçesindeki talebimiz 392.983,94 TL arttırılarak Bilirkişi raporunda hesaplanan net bakiye maddi tazminat tutarı 393.983,94 TL'ye arttırılmıştır. Toplam bakiye tazminat tutarımız 8.000 TL'den 1.763.231,92 TL arttırılarak 1.771.231,92 TL olmuştur.SONUÇ VE İSTEM:Yukarıda açıklanan ve mahkemenizce re'sen dikkate alınacak sebeplerle ;Davamızın kabulü ile;1-Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, davacı N**** K****z yönünden talep sonucunun 1.279.683,09 TL’ye yükseltilmesine ve bu tutarın davalılar Kibsaş A.Ş. ile Ramazan KILIÇ’tan 28.09.2005 kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte alınarak müvekkile ödenmesine, 2-Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, davacı E*** K****z yönünden talep sonucunun 97.564,89 TL’ye yükseltilmesine ve bu tutarın davalılar Kibsaş A.Ş. ile Ramazan KILIÇ’tan 28.09.2005 kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte alınarak müvekkile ödenmesine,3-Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, davacı E*** K****z yönünden talep sonucunun 393.983,94 TL’ye yükseltilmesine ve bu tutarın davalılar Kibsaş A.Ş. ile Ramazan KILIÇ’tan 28.09.2005 kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte alınarak müvekkile ödenmesine,Yargılama giderleri ve vekalet ücretlerinin davalılara yükletilmesine ,Yukarıda açıklanan nedenlerle, belirtilen hususlarda karar verilmesini vekâleten talep ederiz." şeklinde olduğu, iş bu ıslah dilekçesinin tarafınıza tebliğ olunduğu hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02556984