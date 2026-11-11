Erimiş kayaların oluşturduğu geleneksel kızıl ve turuncu lav görüntüsünün aksine, Kawah Ijen yanardağı geceleri neon mavi tonlarında bir parıltıyla kaplanıyor. Bilimsel veriler, bu sıradışı doğa olayının ardındaki fiziksel ve kimyasal süreçleri aydınlattı.

600 DERECELİK REAKSİYON NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Uzmanların yaptığı incelemelere göre yanardağdan sızan lavların rengi aslında normal değerlerde seyrediyor. Ancak kraterden çok yüksek basınç altında ve yoğun miktarda sülfür (kükürt) gazı fışkırıyor. Bu gazlar, yeryüzüne çıkıp oksijenle temas ettiği anda, 600 dereceye ulaşan sıcaklığın etkisiyle hızla alev alıyor.

MAVİ ALEV NEHİRLERİ OLUŞUYOR

Sıvı sülfürün yüksek sıcaklıkta yanarak yamaçlardan aşağıya doğru akması, zifiri karanlıkta devasa "mavi alev nehirleri" görüntüsünü ortaya çıkarıyor. Yanma işlemiyle birlikte sıvı halde ilerleyen sülfür, kimyasal bileşimi nedeniyle gece saatlerinde tamamen mavi bir renk spektrumunda parıldıyor.

Bölgedeki yoğun kükürt gazı ve yüksek sıcaklıktaki alevler, insan sağlığı için son derece tehlikeli gazlar üretiyor. Araştırmacılar ve bölgeyi ziyaret edenler, havaya karışan yoğun sülfür dumanından korunabilmek için krater çevresinde ancak özel gaz maskeleriyle faaliyet gösterebiliyor. Bu doğal reaksiyon, yanardağın gece ile gündüz arasındaki görünüm farkını en üst seviyeye çıkarıyor.