Günümüzde birçok uygulama, internet sitesi ve cihaz, kullanıcıların tercihine sunulan karanlık moduyla beyaz zemin üzerine siyah yazı yerine, koyu bir arka plan üzerinde beyaz metin kullanarak renk düzenini değiştiriyor.

Bu mod, hem estetik görünümüyle dikkat çekiyor hem de cihaz ekranının daha az ışık yaymasını sağlayarak enerji tasarrufu sağladığı gerekçesiyle pazarlanıyor. Karanlık modun kullanımı, genellikle cihazın güç tüketimini azaltarak batarya ömrünü uzatmanın kolay bir yolu olarak sunuluyor.

Ancak BBC'nin yaptığı yeni bir araştırma, kullanıcıların karanlık ekranı dengelemek amacıyla cihazlarının parlaklığını artırma eğiliminde olduğunu ve bu durumun enerji tasarrufunu ortadan kaldırdığını, hatta daha fazla batarya tüketimine yol açabileceğini gösteriyor.

BBC araştırmacıları, çalışmaya katılanlara BBC Sounds internet sitesini hem karanlık hem de aydınlık modda göstererek, rahat edene kadar parlaklığı artırmalarını istedi. Sonuç olarak, kullanıcıların yüzde 80'inin karanlık modda parlaklığı belirgin şekilde daha fazla artırdığı tespit edildi.

Araştırmacılar, bu durumun, iklim üzerindeki etkilerini azaltmak veya bataryalarının daha uzun süre dayanmasını isteyenler için işe yaramayacağı anlamına gelmediğini belirtiyor. Örneğin, parlaklığı düşük tutmak hala daha az enerji harcanmasını sağlıyor.

Çalışmanın sonuçlarının açıklandığı makalede, araştırmanın geleneksel LCD ekranlar kullanılarak yapıldığı da vurgulanıyor. Karanlık modun son zamanlardaki popülaritesinin bir kısmı, siyah tonları daha az enerji kullanarak gösterebilen OLED ekranların ortaya çıkması ve yaygınlaşmasından kaynaklanıyor.