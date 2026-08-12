İlk uygulama Selangor eyaletindeki Hulu Langat bölgesinde, Jalan Sungai Lalang ile Jalan Sungai Tekali arasındaki 245 metrelik yol kesiminde gerçekleştirildi. Fotolüminesan yol çizgilerinin elektrik bağlantısına veya otomobil farlarına ihtiyaç duymadan karanlıkta 10 saate kadar görünür kalması hedeflendi.

GÜNDÜZ DEPOLAYIP GECE IŞIK VERİYOR

Sistemde kullanılan stronsiyum alüminat içeren fotolüminesan malzeme, gün boyunca güneşten aldığı enerjiyi depoluyor ve karanlık çöktüğünde bunu ışık olarak geri yayıyor. Böylece özellikle aydınlatmanın bulunmadığı yollarda sürücülerin şeritleri ve yol sınırlarını daha rahat görmesi amaçlandı.

İlk denemenin ardından projenin kapsamının büyütülmesi gündeme geldi. Selangor yönetimi yaklaşık 15 kilometrelik yolu kapsayan 15 yeni noktada sistemi kullanmayı planlarken, Johor eyaletinde de 31 yol pilot uygulama için belirlendi. Ancak yapılan testler sonrasında projenin önünde ciddi bir maliyet sorunu ortaya çıktı.

NORMAL BOYANIN NEREDEYSE 20 KATI

Özel boyanın metrekare maliyetinin 749 Malezya ringgitine ulaştığı, geleneksel yol çizgisi boyasının ise yaklaşık 40 ringgit olduğu açıklandı. Böylece karanlıkta parlayan malzemenin maliyeti normal yol boyasının yaklaşık 19 katına çıktı. Malezya Çalışma Bakanlığı ayrıca pilot uygulamalardan elde edilen performansın uzmanların beklentilerini karşılamadığını bildirdi.

Özel boyanın metrekare maliyetinin 749 Malezya ringgitine ulaştığı, geleneksel yol çizgisi boyasının ise yaklaşık 40 ringgit olduğu açıklandı. Böylece karanlıkta parlayan malzemenin maliyeti normal yol boyasının yaklaşık 19 katına çıktı. Malezya Çalışma Bakanlığı ayrıca pilot uygulamalardan elde edilen performansın uzmanların beklentilerini karşılamadığını bildirdi.

Tropikal iklim de sistemin önündeki sorunlardan biri oldu. Yüksek sıcaklık, nem ve yoğun ultraviyole ışınları fotolüminesan kaplamaların daha hızlı yıpranmasına neden olabiliyor. Haberde aktarılan araştırmaya göre bu koşullarda kaplamanın yaklaşık 18 ay sonra yeniden uygulanması gerekebiliyor. Maliyet ve performans sorunları nedeniyle Malezya hükümeti, teknolojiyi ülke genelinde yaygınlaştırma planını rafa kaldırdı ve projeyi sonlandırdı.