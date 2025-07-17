Tazmanyalı fotoğrafçı Ben Alldridge, görünmez ultraviyole ışığı altında parıldayan keseli sansarın büyüleyici görüntüsünü çekmeyi başardı. Bu sıra dışı doğa olayı, söz konusu türün doğal yaşam alanında ilk kez kayıtlara geçti.

FOTOĞRAFI ÇEKEN KİŞİ AÇIKLADI AMA...

Daily Mail'in haberine göre Alldridge, hayvanın kürkünün ultraviyola ışığını emip daha sonra tekrar görünür renkte yayması nedeniyle parlayan etkinin ortaya çıktığını ifade etti. Benzer bir durumun Tazmanya canavarı ve vombatlar gibi diğer memelilerde de görüldüğünü belirten Alldridge, olayı şöyle açıkladı:

"Normalde kürkleri kahverengi ya da siyah olan bu hayvanlar, belirli dalga boylarındaki ışığa maruz kaldıklarında biyofloresan denen bir etki gösteriyor. Bunu, doğanın gece kulübünde beyaz bir gömleğin parlamasına benzetebilirsiniz."

PARLAMANIN NEDENİ GİZEMİNİ KORUYOR

Ancak uzmanlara göre bu biyolojik olayın sebebi henüz net değil. Bazı teorilere göre düşük ışık koşullarında iletişim, kamuflaj ya da çiftleşme süreçleriyle ilgili olabilir.

Alldridge, gece yaşayan birçok keseli türünün ultraviyole ışığını görebildiğini veya mavi ve yeşil dalga boylarına duyarlı bir görüşe sahip olduğunu belirterek bu parlamanın, avcılar tarafından fark edilmeden kendi aralarında bir iletişim sinyali olarak kullanılabileceğini düşünüyor.

IŞIK KİRLİLİĞİNİN ETKİLERİ ARAŞTIRILIYOR

Ben Alldridge, yaptığı bu çalışmayla aynı zamanda ışık kirliliğinin ve habitat bozulmasının gece yaşayan hayvanlar üzerindeki etkilerini araştırıyor.

Alldridge, yapay ışık kullanımındaki savurganlığa da dikkat çekerek şunları söylüyor:

"Işığı hem fiziksel hem de mecazi anlamda gereksiz ve aşırı kullanıyoruz. Birçok durumda bu ışıklar, aslında kurulma amaçlarına bile ters düşüyor. Gece yaşayan canlıların adaptasyonlarını daha iyi kavradıkça, insan yapımı çevreleri doğaya en az zarar verecek şekilde düzenleyebiliriz."