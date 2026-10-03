“İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır” diyen iktidarın yanı sıra muhalefet de Yargıtay’daki “Ahmak” davasına kilitlendi. 4. Ceza Dairesi Ekrem İmamoğlu’nun 2 yıl 7 aylık mahkumiyet kararını onaylarsa Belediye Meclisinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı için seçim yapılacak. İstanbul’da 31 Mart yerel seçimi sonucu Belediye Meclisinde CHP 186, Cumhur ittifakı ise 130 sandalye kazandı. CHP 26 ilçeyi aldı ancak tutuklamalar ve transferler sonrası 18 ilçeye düştü. AKP’nin yönettiği ilçe 19’a yükseldi, Esenyurt ve Şişli’ye de kayyum atandı.

CHP-YENİ Parti ayrışması sonrası İBB Meclisi üyeleri CHP’de kaldı. İBB’ye yönelik operasyonlar ve İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası da istifalar ve transferler ile CHP’nin İBB’deki üye sayısı da 154’e geriledi. Cumhur İttifakı ise 142 oldu. CHP’li 7 üyenin Cumhur İttifakı safına geçmesi halinde çoğunluk el değiştirecek. Cumhur ittifakı 149, CHP ise 147 olacak. Belediye Meclisinde yeni seçim yapılırsa Büyükşehir Başkanı AKP’li olacak.

Ahmak davası nasıl başladı?

Kamuoyunda, “Ahmak Davası” olarak bilinen davada İmamoğlu YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı. İmamoğlu’nun 31 Mart seçimlerinin iptalini eleştirmesine dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Ahmak” dedi. İmamoğlu ise ‘’Seçimi iptal edenler ahmaktır” yanıtını verdi. YSK üyelerinin şikayetiyle İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, 15 Aralık 2022’de İmamoğlu’na hapis ve siyasi yasak cezası verdi. İstinaf kararı onayladı ve dosya son karar mercii Yargıtay’a gönderildi.