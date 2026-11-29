İstanbul Ümraniye’de 19 Mart gecesi rapçi Vahap Canbay’ın şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışma girişimi sırasında meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın davasında yeni bir gelişme yaşandı. Anadolu 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu’na "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verip, aralarında şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile türkücü İzzet Yıldızhan’ın da bulunduğu diğer sanıklar hakkında beraat kararı vermesine tepki gösteren Kundakçı ailesi, kararı istinafa taşıdı.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ, "TASARLAYARAK ÖLDÜRME" CEZASI İSTENDİ

Yerel mahkemenin gerekçeli kararının ardından harekete geçen Kundakçı ailesinin avukatları, istinaf başvuru dilekçesini mahkemeye sundu. Dilekçede, olayın planlı şekilde gerçekleştirildiği vurgulanarak sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun "kasten öldürme" yerine ağırlaştırılmış müebbet hapis gerektiren "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılması istendi. Aile ayrıca, beraat kararı verilen sanıklar hakkındaki hükümlerin de bozulmasını talep etti.

'EN BÜYÜK SUÇLU ALEYNA'

İstinaf başvurusunun ardından Habertürk'e açıklamalarda bulunan acılı baba Cemil Kundakçı, verilen kararın adaleti sağlamadığını belirterek beraat eden şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu’na tepki gösterdi. Olayın tırmanmasında Kalaycıoğlu’nun rolü olduğunu savunan baba Kundakçı, şunları söyledi:

"Gerek bizim kalbimizin küçük de olsa soğuması için Alaattin’in ve azmettirenlerin hak ettiği cezayı alması lazım. Burada en büyük suçlu olayı tırmandıran Aleyna. Para hırsına, zengin sevgili uğruna senin 'kardeşim' dediğin insan öldü. Alaattin arabadan iniyor; arabadan inip Kubilay’ın arabasının kapısını açıp vurması 14 saniye. Silah hazır, mermi ağza geliyor. Aleyna, çakarlı araç için konum atıyor, 'Bunlar Bağcılar çocuğu' diyor. 'Bunlar tehlikeli' diyerek silahla gitmelerini sağlıyor. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gideceğim, bu işin dönüşü yok."

GEREKÇELİ KARARDA NE DENİLMİŞTİ?

Anadolu 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklanan gerekçeli kararda, tetiği çeken Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun kurulu silahı 1 metreden kısa mesafeden aracın içindeki Kundakçı’nın vücut hizasına doğrulttuğu ve merminin isabet etmesinin kaçınılmaz olduğu belirtilerek sanığa indirim uygulanmaksızın müebbet hapis ve ruhsatsız silahtan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Mahkeme; Aleyna Kalaycıoğlu, annesi Zuhal Kalaycıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında ise üzerlerine atılı azmettirme, yardım etme ve suçluyu kayırma suçlarından yeterli ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı vermişti.