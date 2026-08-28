ABD’de tüketici koruma ve gizlilik yasalarının ihlali iddiasıyla açılan davada Meta, 16,7 milyar dolarlık uzlaşma anlaşmasını onayladı.

Şirketin 3 ila 4 aylık kârına denk gelen bu tutar karşılığında Meta, önümüzdeki 10 yıl boyunca 13-17 yaş grubundaki kullanıcıların Facebook ve Instagram kullanımına yönelik yeni kurallar getirecek. Anlaşma şartlarını kabul eden Meta, herhangi bir mevzuat ihlalinde bulunmadığını beyan etti.

GENÇ KULLANICILARA GETİRİLEN KISITLAMALAR

Uzlaşma metninde yer alan ve 13-17 yaş grubunu kapsayan düzenlemeler şunlardır:

Günlük Süre Sınırı: Facebook ve Instagram kullanımı günde en fazla 2 saat ile sınırlandırılacak.

Gece Erişim Engeli: 00.00 - 06.00 saatleri arasında ebeveyn onayı olmadan platformlara erişilemeyecek.

Okul Saatlerinde Bildirim Kısıtlaması: 08.00 - 15.00 saatleri arasında anlık bildirim gönderimi durdurulacak.

Sektörel Koşul: TikTok, Snapchat ve YouTube’un benzer şartları kabul etmesi durumunda söz konusu kısıtlamalar genişletilebilecek.

REKLAM VE İÇERİK ALGORİTMALARI KAPSAM DIŞI

Varılan uzlaşma, Meta’nın kişiselleştirilmiş içerik önerilerini ve hedefli reklam uygulamalarını durdurmasını şart koşmuyor. Ayrıca platformlarda yer alan beden imajına yönelik paylaşımlar gibi spesifik içerik türlerine doğrudan bir müdahale zorunluluğu getirilmiyor.

GÜNEY KORE'DEN KÜRESEL UYGULAMA ÇAĞRISI

Güney Kore Medya ve İletişim Komisyonu (KMCC), ABD'de sağlanan uzlaşmadaki bildirim kısıtlamaları, beğeni metrikleri ve algoritma tabanlı öneri sınırlamalarının dünya genelindeki tüm kullanıcılara uygulanması gerektiğini açıkladı. Ülke parlamentosunda 14 yaş altına erişim yasağı ve 14-19 yaş grubunda algoritma kısıtlamalarını içeren 7 yasa tasarısı görüşülüyor.