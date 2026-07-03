1 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sergilediği 'Ölü Deniz' adlı gösterisi ile büyük beğeni toplayan komedyen Deniz Göktaş, gösterisini 24 Haziran'da YouTube yüklemesinin ardından Türkiye'de gündem oldu.



Gösterisi bir hafta içinde 10 milyona yakın izlenme alan Göktaş, performansı sırasında yaptığı şakalar nedeniyle iktidara yakın isimler tarafından da hedef gösterildi.



Arkadaşlarıyla birlikte yurt dışında tatilde olan Göktaş, hakkında soruşturma başlatılmasının ardından Türkiye'ye döndü ve havalimanında gözaltına alındı.





KARAR SONRASI İLK SÖZLER



Göktaş, bugün sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Dini değerleri aşağılama' suçlamalarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Gazeteci Barış Pehlivan, tutuklama kararının ardından Göktaş'ın avukatlarına "Neşemizi çalamayacaklar" diye seslendiğini belirtti.



Pehlivan, Göktaş'ın Çağlayan Adliyesi'ne kendisine destek vermek amacıyla gelen Kemal Kılıçdaroğlu'na da "CHP'yi salın" ifadelerini kullandığını belirtti.





KILIÇDAROĞLU'NDAN KARARA TEPKİ



Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Göktaş'a destek vermek amacıyla geldiği Çağlayan Adliyesi'nde yoğun protesto ile karşı karşıya kaldı ve kararın ardından Çağlayan Adliyesi'ni arka kapıdan terk etti.





Adliyeden ayrılırken açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, karara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Sanatı ve sanatçıyı korumayan bir devletin çağdaş uygarlığı yakalaması mümkün değildir.

O nedenle biz, Deniz Bey’in tutuklanmasını asla ve asla doğru bulmuyoruz. Kendisi sırtında çantasıyla Türkiye’ye geldi. Bir daha ifade edeyim; sırtında çantasıyla Türkiye’ye geldi. Kaçma niyeti yok.

Siz onu eleştirebilirsiniz ama sanatı ve sanatçıyı hapse atamazsınız. Bu doğru değildir. Demokrasiye zarar verir, insan haklarına zarar verir"