Banyo ve mutfaklarda zamanla kararan fayans araları, temizlik yapıldığı halde istenen görüntünün elde edilmesini zorlaştırabiliyor. Derz dolgularında biriken kir, yağ ve nem kalıntıları nedeniyle oluşan lekeleri çıkarmak için pahalı temizlik ürünleri satın almak şart değil. Evde hemen herkesin bulunan tek bir malzemeyle fayans aralarını temizlemek mümkün olabiliyor.

FAYANS ARALARI NEDEN ZAMANLA KARARIYOR?

Banyo ve mutfaklarda sürekli kullanılan fayansların arasındaki derz dolguları, zaman içerisinde çeşitli kalıntılara maruz kalıyor. Özellikle sabun artıkları, yağ, toz ve nem, derzlerin renginin değişmesine yol açabiliyor.

Gözenekli bir yapıya sahip olan derz dolguları, kirleri kolayca içine hapsedebiliyor. Nemli kalan ve yeterince havalandırılmayan banyolarda ise küf oluşumu da kararmayı artırabiliyor.

PAHALI TEMİZLİK ÜRÜNLERİNE GEREK KALMADAN TEMİZLİK YÖNTEMİ

Fayans aralarında biriken hafif kirleri temizlemek için mutfaklarda da kullanılan karbonattan yararlanılabiliyor. Hafif aşındırıcı özelliği bulunan karbonat, fırçalama işlemiyle yüzeydeki kirlerin uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor.

Uygulama için öncelikle küçük bir kabın içerisine bir miktar karbonat alınması gerekiyor. Ardından macun kıvamı elde edilinceye kadar azar azar su ekleniyor.

Hazırlanan karışım, kararan fayans aralarına sürülüyor. Birkaç dakika bekletildikten sonra yumuşak kıllı bir fırçayla derzler nazikçe ovalanıyor. Son aşamada ise yüzey bol suyla durulanıp kurulanıyor.

Bu yöntem özellikle yüzeyde biriken hafif kirlerde etkili olabilir. Derinlere işlemiş küf ve kalıcı renk değişimlerinde ise tek başına yeterli sonuç vermeyebilir.

FAYANS ARALARINI TEMİZLERKEN BU HATAYI YAPMAYIN

Derz temizliğinde yapılan yanlış uygulamalar, fayans aralarının daha fazla zarar görmesine neden olabiliyor. Özellikle sert telli fırçalarla yoğun şekilde ovalama yapmak, derz dolgusunun aşınmasına ve zamanla parçalanmasına yol açabiliyor.

Bir diğer önemli nokta ise temizlik malzemelerinin karıştırılmaması. Çamaşır suyu, tuz ruhu, sirke ve farklı temizlik kimyasalları kesinlikle bir arada kullanılmamalı. Özellikle çamaşır suyunun asit içeren ürünlerle karıştırılması zehirli gaz açığa çıkarabiliyor.

YENİDEN KARARMAMASI İÇİN BU ADIMLARI UYGULAYIN

Fayans aralarının kısa sürede yeniden kirlenmesini önlemek için temizlik kadar sonrasındaki bakım da önem taşıyor. Banyo kullanımının ardından ortamın havalandırılması ve fayansların üzerinde kalan suyun uzaklaştırılması, nem birikimini azaltabiliyor.

Düzenli aralıklarla yapılan hafif temizlik ve yüzeylerin kuru tutulması, derzlerde kir ve küf oluşumunu geciktirmeye yardımcı oluyor.