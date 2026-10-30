Gümüş eşyaların zamanla matlaşarak kararması bir kirlenme durumu değil, havadaki kükürt molekülleriyle temas sonucu meydana gelen gümüş sülfür tabakasıdır. Metalleri bezle veya kimyasallarla överek temizlemeye çalışmak yüzeyde aşınmaya yol açarken, elektrokimyasal banyo yöntemi hiçbir fiziksel sürtünmeye gerek kalmadan kararmayı ortadan kaldırıyor.

GÜMÜŞTEKİ KARARMANIN ASIL NEDENİ NE?

Gümüş metali, ortam havasında bulunan hidrojen sülfür gazıyla sürekli temas halindedir. Bu temas, metalin dış yüzeyinde ince ve koyu renkli bir gümüş sülfür katmanının oluşmasına yol açar. Mekanik fırçalama veya parlatıcı kremlerle yapılan müdahaleler, kararmış tabakayla birlikte gümüşün mikron düzeyindeki üst yüzeyini de kazıyarak zamanla eşyaların incelmesine ve çizilmesine neden olur.

ELEKTROKİMYASAL TEPKİME NASIL BAŞLIYOR?

Cam bir kabın tabanı tamamen alüminyum folyo ile kaplanarak kararmış gümüşler folyonun üzerine doğrudan temas edecek şekilde yerleştiriliyor. Üzerine bol miktarda sodyum bikarbonat (karbonat) serpilip kaynar su eklendiğinde, su ve karbonat karışımı sistemde güçlü bir elektrolit iletkenliği oluşturuyor. Bu ortam, iki farklı metal arasındaki elektron transferini anında tetikleyen bir sıvı köprüsü işlevi görüyor.

Alüminyum, kimyasal aktiflik sıralamasında gümüşten çok daha baskın bir metaldir. Sıcak elektrolit çözeltisi içinde alüminyum, gümüşe bağlı olan kükürt atomlarını hızla kendi üzerine çekmeye başlar. Gümüş sülfür bileşiğindeki kimyasal bağların kopmasıyla birlikte kükürt alüminyum folyoya bağlanırken, gümüş atomları yeniden saf metal formuna indirgenir. Böylece kararma tabakası çözülür ve takılar saniyeler içinde parlak yüzeyine kavuşur.

YÜZEYİ KORUYAN VE AŞINMAYI ÖNLEYEN SİSTEM

İşlemin ardından kabın içinden çıkarılan gümüşlerin soğuk suyla durulanarak kurulanması, yüzeyde matlık oluşturabilecek karbonat kristallerini uzaklaştırıyor. Kimyasal yer değiştirme ilkesine dayanan bu teknik, gümüşten herhangi bir metal kütlesi eksiltmeden temizlik sağladığı için hem takıların hem de antika gümüş objelerin fiziksel dokusunu eksiksiz koruyor.