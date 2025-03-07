28 Şubat- 3 Mart tarihleri arasında 26 ilde 3 bin 480 kişiyle yapılan seçim anketinin sonuçları belli oldu.

CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yapılan çalışmada katılımcılara, "Bu Pazar Genel Seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.

"KARARSIZLAR PARTİSİ" BİRİNCİ

Kararsızlar dağıtılmadan önce en yüksek desteğe sahip grubun yüzde 26,5 ile "Kararsızlar" olduğu görüldü.

CHP yüzde 22,6 oy desteği alırken; AKP'nin oy desteği yüzde 22,2 oldu.

MHP VE DEM BARAJ ALTI

Bu sonuçlara göre yalnızca 2 parti yüzde 7'lik seçim barajını geçerken MHP'nin ve DEM Parti'nin oy oranı dikkat çekti.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

MHP yüzde 6,8

DEM Parti yüzde 5,6

Zafer Partisi yüzde 4,5

YRP yüzde 3,8

İYİ Parti yüzde 3,1

Saadet yüzde 0,9

TİP yüzde 0,8

YMP yüzde 0,8

BBP yüzde 0,4

DEVA yüzde 0,4

DP yüzde 0,4

A Parti yüzde 0,2

Diğer yüzde 1

CHP BİRİNCİ PARTİ

Çalışmada kararsızlar dağıtıldığında ise CHP'nin yüzde 30,7 ile birinci parti olduğu görülürken; AKP yüzde 30,2 ile ikinci sırada kaldı.

MHP'nin yüzde 9,3 oy desteği aldığı görülürken; DEM Parti'nin oy desteği yüzde 7,6 oldu.

Zafer Partisi'ne oy veririm diyenlerin oranı yüzde 6,1 olurken YRP diyenlerin oranı ise yüzde 5,2 oldu.

Diğer partilerin oy oranı şöyle:

İYİ Parti yüzde 4,2

Saadet yüzde 1,2

TİP yüzde 1,1

YMP yüzde 1,1

BBP yüzde 0,6

DEVA yüzde 0,5

DP yüzde 0,5

A Parti yüzde 0,3

Diğer yüzde 1,4