KARASU İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

KARASU

İCRA DAİRESİ

2026/438 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/438 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Karasu İlçe, YENİDOĞAN Mahalle/Köy, Küçük yörük yeri Mevkii, 151 Ada, 5 Parsel, Parsel,Tapu alanı 7.333,17 m2 dir.Tapuya "Bahçe" olarak kayıtlıdır. Etrafımeskün değildir.Tüm Belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadırTarım arazisi vasfındadır. Kapama fındık bahçesi olarak kullanılmaktadır.Üzerinde yapı yoktur. Taşınmazın kadastral yola cephesi vardır. Yol topraktır. Ulaşım nispeten zordur. Parsel, hafif dik eğimlidir. Drenaj problemi yoktur.Geometrik şekli düzgündür. Tınlı-killi toprak yapısına sahiptir.Parselin bulunduğu bölgede yapılaşma yoktur. Mahalle merkezineyaklaşık 950 metre mesafededir.

Adresi : Sakarya İli Karasu İlçesi Yenidoğan Mh. 151 Ada 5 Parsel Karasu / SAKARYA

Yüzölçümü : 7.333,17 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı Karasu Belediyesinin 1/1000Uygulama İmar Planı içerisinde değildir. 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre "2B" alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 5.666.963,72 TLKDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 12:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 12:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 12:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 12:22

14/08/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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